Jongste dochter Tiffany verlooft zich op laatste dag van Trump als president

„Het is een eer om hier bij het Witte Huis vele mijlpalen, historische gebeurtenissen te vieren, waar we veel herinneringen hebben gemaakt met mijn familie. Maar geen enkele daarvan is meer bijzonder dan mijn verloving met mijn fantastische verloofde Michael! Ik voel me gezegend en kijk opgewonden uit naar het volgende hoofdstuk!”

Ook Boulos zelf, een 23-jarige zakenman, kondigde de verloving op zijn Instagram aan. „Ben verloofd met de liefde van mijn leven. Kijk uit naar ons volgende hoofdstuk samen.”

De twee hebben al een paar jaar een relatie en bezochten samen een aantal evenementen bij het Witte Huis.

Tiffany Trump is de dochter van president Donald Trump en zijn tweede ex-vrouw Marla Maples.