Satirische slachtpartij in de VS

Excessief vuurwapengeweld in Dayton en El Paso maakten vorig jaar dat de release van The hunt werd uitgesteld. Nu wordt deze titel van horrorproducent Blumhouse Pictures alsnog in roulatie gebracht, maar dan direct online. Een bloederige scène in een privéjet vormt daarbij de opmaat van een moordpartij onder ’deplorables’, de term waarmee Hillary Clinton eerder Trump-aanhangers afserveerde.

Elitaire linksmensen

Na te zijn gekidnapt worden ze losgelaten op een landgoed, waar ze een voor een worden afgeschoten, neergepijld of opgeblazen door elitaire linksmensen. Al laat niet iedereen zich zo makkelijk afslachten in deze B-film met een knipoog. Crystal (Betty Gilpin) ontpopt zich tot een ontembare vechtmachine die de betrokken ’liberals’ een koekje van eigen deeg geeft. Dat levert een paar spetterende gevechtsscènes op, vooral ook met Athena (Hilary Swank).

In The hunt draait het niet het morele gelijk, maar om een wederzijds uitvergroot vijandbeeld dat de tegenstanders ontmenselijkt en tot acceptabel doelwit maakt. De standrechtelijke executies die daaruit voortkomen zijn op een morbide manier amusant. Hoewel minder huiveringwekkend dan het achterliggende idee: dat een nieuwe Amerikaanse burgeroorlog helemaal niet zo ondenkbaar is.

✭✭✭