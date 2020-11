Bruce Springsteen met nieuwe show ook in Nederland te beluisteren

In het programma draait Springsteen vanuit zijn huis in New Jersey plaatjes uit zijn eigen collectie en doet hij daarbij zijn verhaal. De zanger zat tijdens de coronacrisis zeker niet stil. Naast het werken aan zijn nieuwe programma, was hij ook druk met het uitbrengen van zijn nieuwe plaat Letter to you.

KINK DNA Classics is een themakanaal voor liefhebbers van alternatieve muziek uit de jaren 70, 80 en 90. De 14 afleveringen van From My Home To Yours zijn elke zondagochtend te horen tussen 10 en 12 uur.