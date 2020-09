Cardi B: ’Tiener riep op mijn huis plat te branden’

„Ze vallen me aan, ze lachen me uit, en ik negeer ze”, aldus Cardi in de video, waarin ze haar gezicht niet laat zien. „Maar het liep zo hoog op dat ik een privédetective heb ingehuurd en hem heb moeten aanklagen”, vertelt ze over degene die haar privégegevens online deelde. „Deze jongen was een f*cking tiener, zijn ouders waren in shock.”

Toch is de muzikante niet van plan zich in te houden als het om politieke uitspraken gaat. „Het is geen geheim dat ik mijn platform gebruik om mensen aan het stemmen te krijgen. Ik hou van politiek, en ik sta achter de Democratische partij. Iedereen weet dat ik niets van Trump moet hebben.”

Cardi deelde de video vlak nadat ze op Twitter in discussie was geraakt met de conservatieve politiek commentator Candace Owens. Die had gezegd dat de rapper zich liet gebruiken door Biden en zich beter op haar muziek kon blijven richten. De muzikante wil daar niets van weten: „Ik betaal belasting, ik ben een goede Amerikaan. Net zoals ik mensen kan entertainen, kan ik ook miljoenen volgers aanmoedigen om te gaan stemmen.”