Downton Abbey in augustus weer te zien op Netflix

De serie over de aristocratische familie Crawley in de vroege regeerperiode van koning George V was tussen 2010 en 2015 op tv te zien en vervolgens op Netflix. De streamingsdienst raakte de rechten echter kwijt aan Amazon Prime Video. Inmiddels zijn de rechten teruggekocht en zijn vanaf half augustus alle zes seizoenen van Downton Abbey weer op Netflix te zien.

Het is nog niet bekend of de film Downton Abbey ook op Netflix te zien zal zijn. De tweede film over de familie Crawley liep vertraging op en verschijnt in maart 2022 in de bioscoop.