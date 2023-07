Ook Tom Cruise geeft er de brui aan: opnames Mission: Impossible-film stilgelegd

Op 28 juni 2024 zou Mission: Impossible - Dead reckoning part two wereldwijd in de bioscopen komen. Er was al wat enthousiasme voor de opvolger van het eerste deel, die erg goeie kritieken kreeg. Maar ook voor deze film, zelfs al wordt die in het Verenigd Koninkrijk opgenomen, betekent de donderdag uitgebroken staking van de acteurs in Hollywood vertraging.

De filmset in het Engelse Surrey bleef sinds de staking begon akelig leeg, zo schrijft Daily Mail. Onder meer Tom Cruise, die opnieuw in de huid van Ethan Hunt zal kruipen, heeft het werk neergelegd.

De Amerikaanse vakbond SAG-AFTRA eist voor acteurs in Hollywood hogere verloningen en bescherming tegen de opkomende artificiële intelligentie (AI). Toen met de grote film- en tv-studio’s en streamingdiensten geen akkoord gevonden werd, legden de 160.000 leden het werk neer.