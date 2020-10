Gerard Joling en Romy Monteiro gastartiesten I can see your voice

Eerder werd al bekendgemaakt dat OG3NE, Edsilia Rombley en Danny de Munk samen met fans de strijd aangaan. In de show moet een panel erachter komen of de fan kan zingen of net doet alsof. Alleen de allerlaatste gastartiest, van de uitzending op 17 december, is nog niet bekendgemaakt.

Het vaste panel bestaat uit Fred van Leer, Marieke Elsinga, Ronnie Flex, Samantha Steenwijk en Jeroen van Koningsbrugge. De show wordt gepresenteerd door Carlo Boszhard.

I can see your voice is elke donderdagavond te zien op RTL 4. Eigenlijk zou de show al in mei beginnen, maar vanwege de coronacrisis werd die uitgesteld naar 28 oktober.