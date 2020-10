Soldaat van Oranje: ’We moeten ons gewonnen geven’

„Dit gaat niet meer”, aldus Boot. „Niet alleen met Soldaat van Oranje, maar met de hele cultuursector. We snappen dat er maatregelen moeten worden genomen om het virus in te dammen. Maar slechts dertig man per zaal is een nekslag voor de hele sector. Dit komen we niet te boven.”

De producent van de succesvolste Nederlandse musical ooit pleit nogmaals voor maatwerk van de overheid. „Met generieke maatregelen zoals nu worden gepresenteerd maak je in elke sector iedereen kapot: de horeca, de theaters. Dit gaat de overheid op termijn veel, veel meer geld kosten aan steunpakketten. Ik hoop dat het kabinet snapt om hoeveel banen dit gaat.”

Soldaat van Oranje zou eind oktober haar tienjarig jubileum vieren. „We hadden ons dit moment heel anders voorgesteld”, aldus Boot. „We hebben net als de Soldaat zelf doorgevochten. Met driehonderd man, met 250 man, maar voor nu moeten we ons gewonnen geven.”