Boer zoekt vrouw: vooral ontroerend

‘Wat gaan we doen?’ vraag Yvon. ‘Sperma vangen’ antwoordt Steffi (27) kordaat. De hengstenfokker windt er geen doekjes om, nou ja eentje dan; dat waar de hengst voor de daad aan mag ruiken.

Beter samengevat zag ik het populaire programma ‘Boer zoekt vrouw’ niet eerder. Beetje kort door de bocht natuurlijk, maar feit is dat de boeren al die jaren om die reden meedoen: voor het samenzijn. Voor die arm om zich heen, dat schouderklopje, die aai over hun bol, dat praatje aan het eind van de dag en liefst ook een Boer zoekt vrouw-baby (waarvan er overigens inmiddels bijna zestig zijn).

Weduwnaar

Al zijn sommigen er misschien niet helemaal klaar voor, zoals ‘Ik ben zoals ik ben’- Jan (60), weduwnaar sinds 2012. De kaarten voor hun zilveren bruiloft waren de deur al uit toen bekend werd dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek was. Het feest werd afgeblazen en een jaar later stortte zijn wereld in. Het verlies zit de melkveehouder nog altijd zo hoog dat Yvon terecht vroeg of Jan klaar is voor een nieuwe liefde. ‘Ik kan in een hoekie gaan zitten verpieteren, maar ik kan ook een doorstart maken op een jonge oude dag.’ En geef hem eens ongelijk. In zijn deelname wordt hij gesteund door zijn vier kinderen. Terwijl moeder - ‘de motor in huis’ - vanuit een lijstje toekijkt pinkt aan tafel het hele gezelschap een traantje weg. En ik deed mee.

Ook Remco’s wereld stond drie jaar geleden op zijn kop toen zijn vader na vijf beroertes naar een zorgboerderij moest en hij letterlijk van de een op de andere dag gezinshoofd (van een gezin met acht kinderen!) en bedrijfsleider werd. Maar goed, ‘Kop d’r veur’ en door.

Hetero

Naast Steffi, Jan en Remco doen er nog vijf mannen - waaronder de ‘stronteigenwijze’ zoon van wijlen wielrenner Gerrie Knetemann - en twee vrouwen mee. Gemiddelde leeftijd: 38,9 jaar, geaardheid: allen hetero, in de meerderheid: de twintigers en de melkveehouders. Hopelijk schiet cupido voor iedereen raak. Zo niet, dan kan in ieder geval Wilfred (43) zijn eerste liefde nog eens contacten. Want, zo vindt de melkveehouder: ‘De eerste die ik tegenkwam, was eigenlijk de beste. Achteraf.’