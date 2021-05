Haar Linda Hakeboom groeit terug: ’Wát een emotioneel moment!’

„Ik kreeg kanker, ik kreeg allerlei zware behandelingen die mijn leven veranderden en bovenop dat alles verloor ik mijn haar”, begint ze haar verhaal bij een foto waarop ze lachend staat. „Het is zo’n ontzettend zichtbaar gevolg van deze ziekte. Iets dat je de hele dag met je meedraagt. En nu... Nu komt het terug en dat voelt als een nieuw begin. Wat een emotioneel moment. Dit ben ik en ik ben er nog!”

In haar Instagram Stories is te zien hoe Linda voor het eerst in lange tijd wordt geknipt. „Ik kan echt niet beginnen met uitleggen hoe bijzonder dit voelt. Zo veel emotie hangt er om het verliezen van je haar door chemo. Zo veel verdriet, pijn, angst. (...) Ook al is het best spannend, ik voel me nú al zo badass met dit kapsel.”

Complimenten

In de reacties krijgt Linda uiteraard veel steun, maar ook een hoop complimenten over haar kapsel. Onder anderen Chantal Janzen, Dotan, Marlijn Weerdenburg en Jett Rebel laten weten hoe goed ze de korte coupe vinden staan.

In augustus vorig jaar werd bij de tv-maker borstkanker ontdekt. In oktober begon de eerste chemotherapie, die ze na vijf maanden in februari afrondde. Toch werden er nog een paar kwaadaardige cellen gevonden, waarop ze nog een ronde chemotherapie onderging. Linda houdt haar volgers geregeld op de hoogte van haar ziekteproces via haar sociale media en vlogs.