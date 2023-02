Vrouw stoot per ongeluk Jeff Koons-beeld van 40.000 euro omver

Ⓒ ANP/HH

Een vrouw heeft op een kunstbeurs in Miami per ongeluk een ballonhond-beeld van de beroemde kunstenaar Jeff Koons omgestoten. Het kleine blauwe sculptuur met een waarde van omgerekend bijna 40.000 euro brak volgens The New York Times in tientallen stukjes.