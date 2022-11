’Pirates of the Caribbean 6 zonder Johnny Depp’

Dat laten insiders weten aan Daily Mail. Eerder schreef The Sun dat Johnny Depp zijn opwachting zou maken in de zesde film van de Pirate-reeks.

Het is intussen vijf jaar geleden dat de laatste film, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, verscheen. In 2021 onthulde Depp dat hij graag opnieuw in de huid zou kruipen van Jack Sparrow. Al kwam hij daar eerder dit jaar weer op terug.