Honderdste verjaardag wordt gevierd in stijl Betty White nu echt een Golden Girl

Door Sander Tromp Kopieer naar clipboard

Volgende maand hoopt ’Golden Girl’ Betty White haar honderdste verjaardag te vieren. Ⓒ ANP/HH

Ze maakte als de Noorse Rose Nylund furore in hitserie The Golden Girls. Met zijn vieren waren ze: Beatrice Arthur, Rue McClanahan, Estelle Getty en Betty White. Als enige leeft laatstgenoemde nog, en hóé. Volgende maand viert ze haar honderdste verjaardag en dat doet ze geheel in stijl.