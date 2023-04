Nederlandse fans blij én teleurgesteld door Tarantino

Tarantino roept al jaren dat hij na 10 films stopt met regisseren en zich gaat richten op het schrijven van boeken. Met nog maar 1 film te gaan lijkt hij zich aan zijn woord te gaan houden. Het boek, getiteld Cinema Speculation, is een mix van recensie en een stukje persoonlijke geschiedenis van de bevlogen cineast. De focus ligt hierbij op de jaren 70, volgens Tarantino een van de beste decennia op het gebied van film in Hollywood.

Het is vrij uniek dat zo’n grootheid uit de Amerikaanse filmindustrie een avondje komt vertellen over film in een Nederlands theater. Carré zat dan ook afgeladen vol met fans en liefhebbers, maar ook de top van de Nederlandse filmindustrie. Martin Koolhoven, Mike van Diem, Tim Oliehoek, Michiel van Erp en vele anderen waren gekomen om een keer oog in oog met de grootmeester te kunnen zitten.

Belazerd

Op zijn kenmerkende drukke manier van vertellen nam hij de zaal mee langs een aantal van zijn favoriete films uit de jaren 70 (Taxi driver, Dirty Harry) en wat hem inspireerde als filmmaker. Het gesprek werd geleid door schrijver Arnon Grunberg, die wel af en toe moeite had de energie van de regisseur bij te houden.

Niet iedereen werd daar blij van. ’Heel Carré is belazerd. Tarantino was geen reet aan. Geïnterviewd door een hemeltergend slecht Engels sprekende Grunberg. Kosten pp: €100 + consumptie. Schandalige boekpromotie. Misleidend’, twitterde filmmaker Wytse Koetse na afloop. Rene Mioch noemde Arnon Grunberg in een reactie zelfs saai. Ilse van der Velden, redacteur bij de VPRO, toonde zich enthousiaster. ’Dat was een heel goed, gevat en verdomd goed voorbereid interview met Quentin Tarantino door Arnon Grunberg in Carré. Heel tof dat ik hier bij was!’liet zij haar volgers op Twitter weten.

Nooit gezien

Tarantino sloot af met het voorlezen van een passage uit zijn boek, waarin zijn geanimeerde enthousiasme veelal voorliep op wat hij probeerde voor te dragen. Grootste lach uit de zaal kreeg de regisseur door te bevestigen dat hij The sound of music nog nooit heeft gezien. De poster staat hem niet aan en, zo moet zelfs hij toegeven: „Je kan gewoon niet alles zien. ”