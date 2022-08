’3FM voelt zich genaaid’ na vertrek dj’s Hoogendoorn en Van der Lende

Hoogendoorn zal vanaf 3 oktober iedere maandag tot en met donderdag in de vroege avond te horen zijn, terwijl Van der Lende op vrijdagavond een programma gaat maken. Tot voor kort hadden beide dj’s nog een prominente plek in de programmering van 3FM. Hoogendoorn stond in de ochtendshow achter de microfoon, Van der Lende nam samen met Eva Koreman de middagshow voor zijn rekening.

Volgens de nieuwe programmering die 3FM vorige maand publiceerde, zou Hoogendoorn vanaf 12 september in de middag van 13.00 tot 16.00 uur nog een programma voor BnnVara gaan maken. Van der Lende zou in de vroege avond van 19.00 tot 21.00 uur namens diezelfde omroep te horen zijn op de publieke zender.

Verbazing

Maar nu zal 3FM dus op zoek moeten naar andere dj’s om de gaten van het vertrokken duo op te vullen. En daar is de leiding naar verluidt niet over te spreken. Ingewijden zeggen tegen het AD dat er intern bij 3FM ’met verbazing wordt gereageerd’ op de overstap van boegbeelden Hoogendoorn en Van der Lende. Volgend de krant zou de zender zich ’genaaid voelen’ door het tweetal.

3FM-zendermanager Menno de Boer – sinds 1 mei in die functie – laat aan het AD weten geen verklaring te hebben voor de onverwachte transfer. „We hebben hier echt heel lang en goed met elkaar over gesproken. (...) De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg. Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht.”

’Ontiegelijk blij’

Over zijn nieuwe werkplek zegt Hoogendoorn in een persverklaring: „Veronica voelt als een groep muziekvrienden op een rokerige zolderkamer, omringd door duizenden platen en cd’s. En als er één Sander over de dam is, volgen er meer”, vervolgt hij met een knipoog naar oud-3FM-dj Sander Lantinga, die eerder al van Radio 538 overstapte naar Radio Veronica en ook vanaf 3 oktober op de zender komt.

Ook Van der Lende kijkt ernaar uit om voor Veronica aan de slag te gaan. „Zeg je Frank, dan zeg je livemuziek en dat neemt een belangrijke plek in op de vrijdagavond bij Veronica. Ik ben ontiegelijk blij dat ik straks omringd door al mijn muzikale vrienden, alle nieuwe ontdekkingen en alle oude rotten op Veronica radio kan maken.”