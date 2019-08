Mark Rutte blikt terug op geslaagd Lowlandsdebuut

Om tijdens zijn eerste keer de festivalsfeer te proeven, kreeg Rutte van festivaldirecteur Eric van Eerdenburg een rondleiding over het terrein in Biddinghuizen. Ⓒ ANP

Mark Rutte was zondag voor het eerst op Lowlands. De premier was te gast bij de talkshow Villa Lowlands en had hier een naar eigen zeggen leuk gesprek, onder het genot van een biertje, met presentator Martijn de Greve en ’huisbutler’ Roel Maalderink. „Dit was weer eens iets anders dan de gemiddelde talkshow”, aldus Rutte, die voor de informele gelegenheid gehuld was in een polo, spijkerbroek en gympen, na afloop op Instagram.