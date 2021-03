Margot Robbie voortvluchtige crimineel

Scène uit ’Dreamland’. Ⓒ PR

RECENSIE: De reikwijdte van actrice Margot Robbie mag inmiddels indrukwekkend worden genoemd. De Australische speelde een gesjeesde superheldin in Suicide squad, verdiende een Oscarnominatie als gevallen kunstschaatsster in I, Tonya en schitterde in het kostuumepos Mary Queen of Scots. Sterk is ze ook in haar nieuwe drama Dreamland.