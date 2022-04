ITV: ook onderzoek naar kennis van ongepast gedrag binnen bedrijf

Advocaat Sébas Diekstra stelde woensdag in het programma Jinek dat leden van het management van ITV Studios al ruim vóór de uitzending van BOOS in januari op de hoogte waren van de misstanden. ITV heeft tot nu toe gezegd dat het bedrijf daarvan niets wist. Nu stelt ITV dat in het onderzoek tevens gekeken wordt in hoeverre mensen in het concern wisten van dat vermeende wangedrag. In een verklaring zegt de producent dat onderzocht wordt „of en, zo ja, welke kennis binnen ITV Studios Nederland aanwezig was over ongepast gedrag.”

’Toegewijd team’

In dezelfde uitzending stelde Diekstra dat slachtoffers zich niet bij Van Doorne durven te melden omdat het kantoor is ingehuurd door ITV zelf en daarom mogelijk informatie door zou kunnen spelen. In de verklaring zegt ITV dat Van Doorne „ruime ervaring” heeft met dergelijke onderzoeken en „een toegewijd team” heeft samengesteld om het onderzoek uit te voeren.

Dat team is volgens ITV „gespecialiseerd in beschuldigingen van seksuele intimidatie” en tevens is er „een forensisch psycholoog betrokken om, waar passend, te assisteren bij het onderzoek.” Verder zegt de tv-producent dat „Van Doorne heeft geregeld dat potentiële slachtoffers een externe, gespecialiseerde slachtofferadvocaat kunnen raadplegen die uitsluitend het belang van de slachtoffers dient.”

Los van de verklaring wil ITV niet ingaan op de beschuldigingen van Diekstra. „Aangezien het onderzoek nog loopt, en vorderingen worden gemaakt, hebben we op dit moment niets meer toe te voegen”, zegt het bedrijf. Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, heeft donderdag nog niet gereageerd op het verzoek om commentaar te geven.