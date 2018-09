Mikkelsen leeft voor filmrol op rauwe vis

„Normaal zorg ik dat ik tijdens het draaien van een film een gym opzoek of tussen de opnames door een lang eind ga fietsen”, legde hij uit aan Variety. „Maar voor Arctic was dat niet nodig. We draaiden op IJsland; alles wat mijn personage moet doorstaan, heb ik zelf gedaan.” De acteur verloor veel gewicht tijdens de draaiperiode. „Ik eet sowieso minder tijdens het draaien van films. Maar in dit geval stond ik helemaal op een scherp dieet om er ook vermagerd uit te zien. Ik heb veel rauwe vis gegeten, net als mijn personage.”

De acteur heeft in de film nauwelijks tegenspelers. „Het is best tricky, omdat je meer op jezelf bent aangewezen voor de camera en dus sneller moe van jezelf kan worden”, grinnikt hij. „Bovendien maakt het je op een bepaalde manier onzeker: speel ik niet te klein? Gebeurt er wel genoeg in beeld om het dramatisch te maken en te houden? Maar zo moet je niet denken. Het verhaal zelf is dramatisch genoeg, de beelden moeten voor zich spreken. Ik moet niet overdreven gaan doen, maar gewoon spelen zoals ik ook zou doen als ik met tegenspelers voor de camera zou staan.”

Getraind

Tijdens een van de heftigste scenes ontmoet zijn personage Overgard een ijsbeer. „Het is geen digitale beer”, vertelt Mikkelsen lachend. „Maar toen we die beelden draaiden, was ik niet in de buurt. Er is maar één ’getrainde’ ijsbeer in de wereld, en die is niet zo getraind als je zou willen. Het geluid van de brul is ook later in het shot gemonteerd, want als de beer op de set zulke geluiden gingen maken, moesten we allemaal heel snel weg wezen.”

De acteur brak pas op latere leeftijd door; hij heeft sinds rollen in James Bond-film Casino Royale, Star Wars: Rogue One en Marvel-hit Doctor Strange meer fans achter zich aan gekregen. „Ik merk wel dat er steeds minder plekken in de wereld zijn waar ik over straat kan gaan zonder herkend te worden. Maar ik laat mijn leven er niet door dicteren, dan blijf je bezig.” Vaak vragen mensen gewoon een handtekening of selfie. „Laatst werd ik aangeschoten door iemand die zei: wacht even, ik moet je iets laten zien! Hij knoopte zijn broekspijpen op; op elk been stond een tatoeage van mijn hoofd. Eentje van mijzelf en eentje als Hannibal. Ik wist niet goed hoe ik daarop moest reageren.” Arctic draait dit najaar in de Nederlandse bioscopen.