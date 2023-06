Premium Het beste van De Telegraaf

Dating en reizen zijn komende tijd populaire thema’s Het wordt een hete televisiezomer

Estavana gaat de pas er flink in zetten als reisleidster. Ⓒ foto: William Rutten

Het grote herhalingenfeest is weer begonnen, maar toch zijn er ook lichtpuntjes te ontdekken in de zomerprogrammering. Wie van quizzen houdt kan z’n hart ophalen, ook voor liefhebbers van realitytelevisie en datingshows is er genoeg te beleven. Wat opvalt is dat de koffer veelvuldig gepakt wordt. Wat van ver komt is lekker, lijkt het credo dit zomerseizoen.