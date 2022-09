Kleinkinderen waken kwartier bij kist koningin Elizabeth

De wake begon om 19.00 uur Nederlandse tijd. Prins William leidde de groep naar de kist, gevolgd door prins Harry, de prinsessen Beatrice en Eugenie, Lady Louise en James, burggraaf van Severn. Zara Tindall en Peter Philips waren de laatsten die de zaal betraden.

William en Harry, beiden gekleed in militair uniform, stonden aan het hoofd- en voeteneind van de kist. De overige kleinkinderen, allen in het zwart, namen plaats op de hoeken en aan de zijkanten. Net als de vier kinderen van Elizabeth, die vrijdagavond over haar waakten, keken ook de kleinkinderen het gehele kwartier naar beneden. Prins Edward en zijn vrouw Sophie keken van een afstand toe.

Voor Harry was het een bijzonder moment. Omdat hij geen actief lid meer is van het koningshuis is hij zijn eretitels kwijt en mag hij normaal gesproken zijn militaire uniform niet meer dragen. Koning Charles maakte voor de wake een uitzondering. Hij deed eerder hetzelfde voor zijn broer prins Andrew.