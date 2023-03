’Slachtoffer’ Gwyneth Paltrow heeft spijt van bizarre verklaring

De 76-jarige Terry Sanderson beweert dat Paltrow tegen hem was aan is geskied op de piste en hij daardoor ernstig is gewond. Sanderson zou hersenletsel en gebroken ribben aan het ongeluk hebben overgehouden. Al in 2019 klaagde de gepensioneerde oogarts de actrice aan. Destijds verklaard Sanderson dat hij een schreeuw „als King-Kong” hoorde voor de botsing. Hier is hij nu na vragen van de advocaat van Paltrow op teruggekomen. Sanderson zegt dat hij zich versproken heeft.

Het vermeende slachtoffer eist 300.000 dollar schadevergoeding van de actrice. Op haar beurt beweert Paltrow dat Sanderson tegen haar aan geskied zou zijn. Zij eist een symbolische schadevergoeding van 1 dollar en een vergoeding van de advocaatkosten.