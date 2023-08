Tweede verbannen zoon Thaise koning teruggekeerd

Chakriwat Vivacharawongse, de derde zoon van de Thaise koning Vajiralongkorn, is in navolging van zijn broer Vacharaesorn na jaren teruggekeerd in zijn geboorteland. Hij voegde zich zaterdag bij zijn broer, meldt The Bangkok Post.

De Thaise koning Vajiralongkorn. Ⓒ Getty Images