Als succesvol fotografe (ex)-poseert zij op landgoed Parc Broekhuizen Paulien Huizinga: ’Deze nieuwe liefde is ons echt overkomen…’

Door Anette de Vries Kopieer naar clipboard

Samen hebben ze het geluk gevonden, Paulien Huizinga en tv-baas Ronald Goes. De voormalig Miss is bovendien inmiddels de koningin van het fotograferen. Op de achtergrond Parc Broekhuizen, waar haar expositie inmiddels te zien is. Ⓒ Michael Graste

Paulien Huizinga is een laatbloeier, in de goede zin van het woord. De ex-presentatrice en vroegere muze van couturier Edgar Vos floreert op haar vijftigste met haar allereerste solo foto-expositie in Nederland, nu te bewonderen op landgoed Parc Broekhuizen. Na een single bestaan van acht jaar is de liefde haar ook weer goed gezind en maakt ze haar levenspartner, televisiebaas Ronald Goes, ’de meest blije man op aarde…’