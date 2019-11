Filmproducent en Auschwitz-overlevende Lustig (88) overleden

Lustig was in 1932 geboren in Kroatië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de tiener gedeporteerd naar Auschwitz en Bergen-Belsen.

Na de oorlog is Lustig zich altijd blijven inzetten om kennis over de Holocaust in het algemeen en het Kroatische concentratiekamp Jasenovac in het bijzonder te verspreiden. Een aantal familieleden werd tijdens de oorlog gedood in het kamp.

Yad Vashem

Lustig begon zijn filmcarrière in Zagreb in de jaren vijftig. In de jaren tachtig verhuisde de Kroatische producent naar Hollywood, waar hij onder meer in contact kwam met Steven Spielberg. Het tweetal maakte samen het oorlogsepos Schindler's List, over een Duitse industrieel (Liam Neeson) die vele honderden Joodse werknemers wist te redden. De film won zeven Oscars, waaronder die voor beste film en beste regie.

Zijn tweede Oscar won Lustig voor het sandalenepos Gladiator van regisseur Ridley Scott. Lustig schonk zijn beeldje voor Schindler's List in 2015 aan het Joodse herinneringsmonument Yad Vashem in Jeruzalem. Lustig werkte verder mee aan Hollywoodhits als Hannibal, Black Hawk Down en American Gangster.

De producent overleed in Zagreb, waar hij de laatste jaren weer woonde.