Mia Nicolai en Dion Cooper tanken vertrouwen in Liverpool

„Ik voel me heel goed”, zegt Cooper in gesprek met het ANP. „Ik ben echt heel blij om hier te zijn na al die maanden hiernaartoe werken. Vooral in de arena zijn, is zo vet. Onze droom wordt werkelijkheid. Dit is het eindstation van de Eurovisie-reis, en die reis is tot nu toe best wel hobbelig geweest maar we zijn uiteindelijk hier terechtgekomen met de juiste ingrediënten en een goed gevoel. Daar draait het om.”

De 27-jarige Nicolai en 29-jarige Cooper zijn nu een kleine week in Liverpool. Maandag en woensdag waren er belangrijke repetities in de hal waar volgende week het songfestival plaatsheeft. De twee hielden er een goed gevoel aan over, zeker vanwege de toch wat „technische performance” met een ronddraaiende schijf en de eerder teleurstellend verlopen optredens op preparty’s in Madrid en Amsterdam.

Catastrofes

Nicolai: „Alle abstracte ideeën die we hadden zijn hier werkelijkheid geworden. We konden het nu eindelijk voelen: de rook, wat er om je heen gebeurt, de draaiende schijf, het licht en de camera’s. Alles heeft opeens iets extra’s. En ook fijn dat we de pasjes allemaal nog wisten”, lacht ze. „Ik voelde me heel vrij.”

Het was vooral in het begin even wennen, vond Cooper. „Je hebt opeens een nieuw team, nieuwe posities, een andere cameraman. Dat moet je even doorlopen met z’n allen, en na die eerste keer weet je: o ja, we zijn er weer. En daarna konden wij ook weer in onze emotie en ons verhaal vertellen. Catastrofes zijn uitgebleven: niemand is van de schijf gevallen.”

Dertig seconden

Van de gehele act is tot nu toe naast een dertig seconden durende repetitieclip niets naar buiten gekomen. Dat is nog maar een klein stukje van het verhaal, stipt Cooper aan. „Die dertig seconden zit ergens halverwege in een refrein. De rest bouwt daar naartoe, begint heel klein en eindigt heel groot”, zo geeft hij weg. „En het licht en de ’camera angles’ staan allemaal in dienst van het liedje en van het verhaal. Het wordt nog veel interessanter dan die dertig seconden.”

Maandag tijdens de generale repetitie wordt de act voor het eerst zichtbaar voor de pers. De eerste halve finale staat dinsdag op het programma. Nicolai en Cooper proberen dan een van de tien te verdelen finaletickets te bemachtigen.