’Aaron Carter woest om porno-activeiteiten zwangere ex’

Melanie maakte afgelopen week haar debuut op een website die live porno uitzendt. Ze zou daar een filmpje gemaakt hebben met haar nieuwe vriendin Vero, meldt Page Six. Het tweetal zou ook een sekstape uitgebracht hebben.

En Aaron Carter is nu woest, meldt de krant op basis van een bron. „Hij wilde haar al geen eigen computer toestaan”, vertelt de insider. Uiteindelijk zou Melanie de benodigde apparatuur van het pornobedrijf gekregen hebben. Woordvoerders van de zanger doen het af als onzin.

Aaron en Melanie zouden eind april hun relatie verbroken hebben. Aaron zou al een nieuwe vriendin hebben. Hij twijfelde onlangs ook openlijk of hij wel de vader is van het kindje dat Melanie verwacht. „Ze deed dingen achter mijn rug om die ze niet had moeten doen.”