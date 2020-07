Glee-collega: ’Moeder worden was grootste wens van Naya Rivera’

„Als je Naya hoorde zingen, voelde je haar ziel in die van jou komen. Het was magisch om haar te zien optreden, omdat ze een nummer tot leven kon brengen. Daarbij had ze het vermogen om als actrice met een kleine gezichtsuitdrukking een verhaal te vertellen. Je geloofde gewoon alles wat ze deed en vergat bijna dat ze aan het acteren was”, aldus Chris.

Colfer had een bijzondere band met Rivera. „Als vriend kon je met haar over alles praten. Ze was die coole grote zus die je advies gaf en stoom liet afblazen. Iemand met wie je even de laatste roddels kon doornemen. In haar omgeving voelde je je beschermd en wist je dat ze altijd achter je stond, ongeacht de situatie. Naya was niet bang om de waarheid te zeggen en tegen autoriteiten in te gaan.”

Volgens de acteur was moeder worden Naya’s grootste wens en had ze het daar ook vaak over. „Ze zag het helemaal voor zich hoe ze op een dag moeder zou zijn, hoe ze haar baby wilde noemen en wat voor kleding hij of zij zou dragen. Toen haar zoon Josey in 2015 werd geboren was het net alsof dat ene ontbrekende puzzelstukje eindelijk kon worden bijgelegd.”

Chris sloot zijn verhaal af met een quote van de overleden actrice zelf. „Elke dag dat je leeft is een zegen. Maak er elke dag het beste van, want morgen is geen gegeven zekerheid.”