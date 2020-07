Lori Loughlin verliest 10 miljoen op verkoop villa

De villa is ruim 1100 vierkante meter groot en telt zes slaapkamers en negen badkamers. De woning is voorzien van een zwembad en wijnkelder, en is gelegen aan de prestigieuze Bel Air Country Club. Zelf hadden de twee niet meer zoveel aan dat laatste: ze werden dit voorjaar uit de club gezet vanwege hun betrokkenheid bij het universiteitsschandaal.

Het echtpaar ontkende die betrokkenheid lang, maar bekende in mei toch schuld. Het stel betaalde flinke sommen omkoopgeld om hun kinderen op een goed aangeschreven universiteit te laten studeren. Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen dollar om hun dochters op de prestigieuze University of Southern California (USC) te krijgen. Isabella en Olivia Giannulli werden op papier opgenomen in het roeiteam maar ze bleken de sport in werkelijkheid helemaal niet te beoefenen.

De straffen van de twee worden officieel op 21 augustus vastgesteld, maar de details van hun overeenkomst met de aanklager zijn al uitgelekt. Loughlin krijgt een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar, 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.