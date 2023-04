Actiefilm The Mother met Jennifer Lopez vanaf 12 mei te zien

In de film is Lopez (53) te zien als een huurmoordenaar die na jaren in de wildernis van Alaska terugkeert om haar dochter te redden. Andere rollen zijn voor Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci en Gael Garcia Bernal.

De film is onderdeel van de meerjarige samenwerking die Lopez in 2021 aan is gegaan met Netflix. Haar productiebedrijf Nuyorican Productions tekende een contract om de komende jaren diverse projecten op te starten met de nadruk op onder meer vrouwelijke acteurs, schrijvers en filmmakers.