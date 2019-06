Recensie ’100 % Coco New York’ ✭✭✭

Blijf jezelf, luidt de les die het jonge stijlicoon Coco haar minstens zo jonge publiek meegeeft. Dat deed ze twee jaar geleden als brugpieper in 100% Coco en nu opnieuw in 100% Coco New York. Met de Big Apple als setting, werpen zich nieuwe obstakels op.

In deze tweede verfilming uit de boekenreeks van Niki Smit, wordt Coco als gevierd modevlogger geselecteerd voor een prestigieuze cursus aan de New York Fashion School. Daar blijkt ze echter lang niet de enige te zijn met een goed oog voor stijl. Met een kritische leraar en een Vlaamse bitch als stoorzender, wordt de tiener andermaal uitgedaagd om zichzelf te blijven. En er zijn liefdesproblemen. Terwijl vriendje Bruno tussen de surfbabes in Portugal zit, moet Coco de charmante broer van haar nieuwe klasgenoot zien te weerstaan.

Die perikelen zijn verre van origineel en bovendien tapt regisseur Ruud Schuurman grotendeels uit hetzelfde vaatje als zijn voorganger Tessa Schram. Maar 100% Coco New York blijft intussen jong en fris ogen. Animaties, vlogs, apps en snaps vliegen door het beeld, Coco spreekt haar kijkers enthousiasmerend toe, en de chemie tussen hoofdrolspelers Nola Kemper en Genelva Krind is aanstekelijk. Dat is meer dan veel andere Nederlandse meidenfilms klaarspelen.

Fabian Melchers