Fotograaf: ’Dit beeld van Andrew kan koninklijke familie ruïneren’

Binnenland

Blunder in wasstraat: vrouw onder invloed drukt gaspedaal in en sloopt alle borstels

Een vrouw in Ridderkerk heeft er een flinke bende van gemaakt in een wasstraat. Ze zat waarschijnlijk nogal teut achter het stuur, want terwijl ze onder invloed was van alcohol trapte ze op het gaspedaal in plaats van het rempedaal. Het gevolg? Een enorme ravage in de wasstraat.