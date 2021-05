Bruce Springsteen binnenkort met nieuwe muziek

„We brengen binnenkort een plaat uit die zich grotendeels in het westen afspeelt”, aldus Springsteen. Het is de eerste keer dat de zanger nieuwe muziek uitbrengt sinds zijn album Letter To You dat vorig jaar uitkwam. Het nieuwe werk lijkt, gezien de uitspraak van The Boss, een vervolg te worden op het country-achtige album Western Stars uit 2019.

De Woody Guthrie Prize is een award die jaarlijks wordt uitgereikt aan een artiest die zich in zijn of haar werk uitspreekt tegen sociale ongelijkheid. Eerder wonnen onder meer Pete Seeger, John Mellencamp, Chuck D en Norman Lear de prijs.