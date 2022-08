Cristiano Ronaldo komt weg met waarschuwing politie na vernieling telefoon

De lokale politie gaf de waarschuwing op basis van videobeelden van het incident en laat in een verklaring weten: „We kunnen bevestigen dat een 37-jarige man vrijwillig met ons mee is gegaan om als verdachte verhoord te worden in verband met een beschuldiging van mishandeling en vernieling. De beschuldiging houdt verband met een incident na de voetbalwedstrijd van Everton tegen Manchester op zaterdag 9 april.”

De politie laat weten dat de kwestie is afgesloten met een voorwaardelijke waarschuwing. Dit is een officieel middel buiten de rechtsgang om, als alternatief voor een vervolging. Mocht Ronaldo niet aan de voorwaarden voldoen en daar geen geldige redenen voor hebben, dan kan alsnog tot vervolging worden overgegaan voor de overtreding.

Er werd destijds al volop over het gebeuren gesproken. Ronaldo bood toen via Instagram zijn excuses aan. Het is nooit gemakkelijk om je emoties in bedwang te houden na lastige momenten zoals we nu tegenkomen. Desalniettemin moeten we altijd respect houden, rustig blijven en het goede voorbeeld zijn voor alle jongeren die van dit mooie spelletje houden.” Hij nodigde de supporter uit een wedstrijd bij te wonen in het stadion van Manchester United ’als teken van mijn sportiviteit’.