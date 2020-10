Bert van Leeuwen: Concert van Hoop komt op het juiste moment

„Het kan op dit moment zeker geen kwaad om mensen op te beuren. Je merkt dat iedereen het wel een beetje zat is”, vertelt Van Leeuwen aan het ANP. „Bij de eerste lockdown merkte je dat mensen zoiets hadden van: schouders eronder en door. Nu met de tweede golf voel je dat er toch wel gedacht wordt: daar gaan we weer.”

Het idee achter het concert is om een hoopvol en positief geluid te laten klinken. „We willen uitstralen dat mensen niet de moed moeten verliezen in deze tijd. We willen ze in positieve zin raken.”

Kracht

Naast optredens komen ook portretten voorbij van mensen op wie de crisis impact heeft gehad en die kracht konden putten uit muziek. De kracht van muziek is volgens de presentator erg groot. „Iedereen heeft wel een nummer dat in het hart raakt. Dat je in de auto zit en een bepaald liedje voorbij komt op de radio dat herinneringen oproept.”

Voor Van Leeuwen is dat The Message is Love van Arthur Baker en Al Green. Een nummer dat hem onlangs steun gaf in een ’treurige’ periode. „Het idee dat liefde de boodschap is, is misschien hoogdravend, maar het is wel precies wat het is. Je wordt er dan toch vrolijk van als je dat hoort.”