Ex-man Spears steunt FreeBritney-beweging

Spears staat sinds haar mentale inzinking in 2008 zowel financieel als persoonlijk onder toezicht van haar vader Jamie, iets waar de zangeres nu vanaf wil. Hoewel de rechtbank in Los Angeles heeft besloten het toezicht voorlopig in handen van Jamie te laten, is haar ex-man het daar niet mee eens. „Ze wil heel graag weer controle over haar eigen leven hebben. En dat verdient ze ook. Ze heeft lang genoeg opgesloten gezeten.”

Britney en Jason trouwden én scheidden in januari 2004, na een typisch knotsgek Las Vegas weekend. Hoewel de twee elkaar al jaren kenden, wilden ze hun huwelijk toch niet voortzetten en werd het nietig verklaard.