25 jaar soloartiest en verjaardag Superster Robbie Williams in Amsterdam voor dubbel feestje

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Robbie Williams liet in 2003 in de ArenA Amsterdam al massaal meezingen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Hij had als soloartiest roemloos ten onder kunnen gaan na zijn vertrek bij de immens populaire boy band Take That. Maar Robbie Williams veroverde zijn plek in de schijnwerpers terug, om daar niet meer uit te verdwijnen. Nu ruim 25 jaar alleen op het podium, brak hij een prestigieus hitrecord van king of rock-’n-roll Elvis Presley. Gisteren (zaterdag) en vandaag doet de popster Amsterdam aan met zijn XXV-tournee om daar ook zijn 49e verjaardag te vieren.