Hollywoodster Alicia Silverstone twee keer van datingapp gegooid

„Een paar jaar geleden probeerde ik op een datingapp te komen. Maar omdat ik me nog niet helemaal op mijn gemak voelde om dat herkenbaar te doen, maakte ik een nepprofiel aan. En toen werd ik eruit gegooid, ik kreeg een ban”, vertelt Silverstone.

Bij de tweede poging probeerde ze het wel onder haar eigen naam, maar ook dat liep uit op een mislukking. „Ik had zelfs al een date met iemand. Maar toen ik nog even wilde inloggen om te kijken wanneer we ook alweer hadden afgesproken, bleek ik opnieuw geblokkeerd. Die arme man. Dus zelfs als mezelf werd ik eraf getrapt.”

In een ander interview, met People, vertelde Silverstone onlangs dat ze nog wel vertrouwen heeft in daten via datingapps. „Het is alsof je naar een café gaat, maar dan een stuk effectiever.”