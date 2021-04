Selma van Dijk herdenkt overleden vader

„Ondanks dat jij er niet in geloofde dat er ’hierna’ nog iets zou zijn, hoop ik daar stiekem zelf wel op”, schrijft de presentatrice bij een oude foto van hen samen. „Weer samen praten, lachen, muziek maken, muziek luisteren, écht heel mooie wijn drinken (zo eentje die naar boter of pruimen ruikt), Reve citeren en genieten van elkaars gezelschap. Dat idee geeft mij zoveel troost, daar blijf ik mooi in geloven”, vervolgt ze. „Mis jou, mis mama.”

Op 12 april 2020 overleed Louis van Dijk, aan de gevolgen van kanker. De pianist werd bij een groot publiek bekend als begeleider van artiesten als Ramses Shaffy en Liesbeth List. Hij werkte tot op hoge leeftijd door. Ook trad hij geregeld op met zijn dochter, die daarbij op viool speelde en zong. In 2018 stopte hij met het geven van avondvullende concerten. Selma’s moeder Hilda Toxopeus overleed in 1997.