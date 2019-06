’Spannend 2022 voor Ed Sheeran’

Alles, maar dan ook alles wat je ooit over Ed Sheeran wilde weten is nu al geschreven. Ⓒ Foto Reuters

Opdat u het weet: in november 2022 kan het wel eens heel spannend worden voor Ed Sheeran, als de regeneratieve Pluto de natale Noordelijke Knoop ontmoet, die in het leven van Ed staat voor het lot. Dit en al wat er verder tot nu toe over de 28-jarige popster te vertellen valt is door biograaf Sean Smith uitgesmeerd over bijna 300 pagina’s.