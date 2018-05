Amanda Balk getrouwd met Stavros Tsatsos

De kersverse mevrouw Tsatsos deelt op Instagram verschillende foto’s en video’s van de bruiloft, waarop ze duidelijk zichtbaar straalt tijdens de grote dag.

Eerder liet Amanda aan Privé weten pas samen te willen wonen na de huwelijksvoltrekking. ,,Pas als Stavros en ik getrouwd zijn gaan we samenwonen. In de andere volgorde heb ik het al geprobeerd, maar dat werkte niet. We slapen al wel bij elkaar hoor, natuurlijk, maar we hebben twee huizen. Ik woon met mijn dochter in Amsterdam en hij in Wassenaar. We gaan ook nog een huis in Griekenland laten bouwen”, aldus Balk.

Twee jaar geleden ging Stavros, nadat de tortelduifjes een jaar samen waren, op zijn knieën. Amanda heeft een dochtertje uit haar eerdere relatie met Nick van de Wall, beter bekend als dj Afrojack.