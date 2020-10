Billie Joe Armstrong lanceert quarantaine-album

„Toen we allemaal in quarantaine zaten ben ik na gaan denken over de belangrijkste dingen in mijn leven: familie, vrienden en natuurlijk muziek. Ik dacht als we toch alleen binnen moeten blijven, dan kunnen we tenminste samen alleen zijn”, zegt Billie Joe in een verklaring.

De zanger begon zijn project met een cover van I Think We’re Alone Now van Tommy James and the Shondells. Later kwamen daar ook covers van John Lennon, Billy Bragg en The Bangles bij.

In aanloop naar de release op 27 november zal er wekelijks een ander nummer van de plaat uitkomen op de bekende streamingdiensten.