Prins Albert van Monaco geeft update over gezondheid Charlène

„Ze is nog vaak uitgeput. Ze heeft nog tijd nodig om te herstellen en andere verplichtingen aan te gaan. Maar dat komt wel.” Het gaat immers de goede kant op met de prinses, laat hij weten. „Ik verheug me erover dat haar gezondheidstoestand al is verbeterd en dat ze veel evenementen kan bijwonen.”

De prinses (44) kreeg vorig jaar in Zuid-Afrika een infectie en werd daarvoor meerdere malen geopereerd. Vervolgens bracht ze een tijd in een periode in Zwitserland in een kliniek door omdat ze volledig uitgeput was.

Albert (64) spreekt ook zijn dank uit naar zijn zussen prinses Caroline (65) en prinses Stéphanie (57), die volgens hem veel betrokkenheid tonen en waar hij en hun kinderen op kunnen rekenen. Over de kinderen gesproken: Albert ziet duidelijk een rolverdeling voor zich als het gaat om de tweeling Jacques en Gabriella (7). „Zij zal ook een significante rol spelen. Ze moet zo goed mogelijk voorbereid zijn om haar broer te kunnen helpen.”