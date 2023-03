Premium Het beste van De Telegraaf

’Kerk kritisch op wonderen’ Huilende Madonna onder de loep in film ’De man uit Rome’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

De Italiaanse priester Filippo (Michele Riondino) gaat aan de slag als een soort detective in ’De man uit Rome’. Ⓒ PR

De Heilige Maria huilt. Of liever gezegd: het Madonnabeeld dat bij een Limburgs gezin in de huiskamer staat. In de Nederlandse speelfilm De man uit Rome – vanaf 6 april in de bioscoop – komt de sceptische geestelijke Filippo (Michele Riondino) die gebeurtenis onderzoeken. „Lang dacht ik dat de katholieke kerk om wonderen zat te springen”, stelt regisseur Jaap van Heusden. „Tot ik er bij toeval achter kwam dat die aanname niet klopte.”