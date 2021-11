’Queen Elizabeth zegt vaarwel tegen martini voor het slapengaan’

Lifestyle

Dagrecept: Kruidige vegacurry met krokante kikkererwten

De kans dat ik ooit veganist word, is verwaarloosbaar; daarvoor houd ik veel te veel van kaas. Toch sla ik een lekker vegetarisch of veganistisch gerecht niet af, voor mij hoeft er niet per se dagelijks vlees op tafel. Het is ook een kwestie van weten hoe je vega lekker bereidt.