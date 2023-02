Froukje, Tabitha en MEAU zijn Ambassadeurs van de Vrijheid

De artiesten bereiden zich in aanloop naar Bevrijdingsdag voor op hun rol. Zo gaat Froukje op pad met de Oekraïense artiest Roxolana, waarbij ze erachter wil komen hoe het is om je muzikale dromen na te jagen in beperkte vrijheid. Tabitha gaat op zoek naar haar roots en MEAU verdiept zich in de rechten van vrouwen.

Fianciële problemen

Woensdag werd bekend dat de bevrijdingsfestivals verkeren in serieuze financiële problemen. Stijgende kosten om een festival te organiseren en inflatie zijn de grote boosdoeners, zeggen de organisatoren van de festivals woensdag. Een aantal festivals heeft een noodkreet op sociale media geplaatst onder de titel „Neem vrijheid niet voor lief. Neem Bevrijdingsfestivals niet voor lief.”

Het festival in Utrecht gaat voor het eerst in dertig jaar niet door, maakte de organisatie eerder op de dag bekend. Het festival in Groningen moet inkrimpen en mag geen entreegeld meer vragen. Groningen ging vorig jaar bij wijze van proefproject kaartjes verkopen voor vijf euro. Dat is echter niet goed bevallen want er kwamen minder bezoekers. De veertien festivals hebben nu besloten dat de festijnen gratis blijven, ook omdat „vrijheid voor iedereen toegankelijk moet zijn.”

Draadje

„Maar er komt geen extra ondersteuning vanuit het Rijk, terwijl onze festivals juist zo belangrijk zijn voor de toekomst”, aldus de gezamenlijke noodkreet op sociale media. „De toekomst hangt aan een draadje.” Sommige festivals zoals Groningen krijgen dit jaar onder voorwaarden ondersteuning van gemeente en provincie. Utrecht kreeg desondanks niet voldoende geld bij elkaar om het aan te durven. „De financiële risico’s zijn te groot. Onze kosten zijn met 30 procent gestegen. We vinden het risico van een tegenvaller door slecht weer financieel onverantwoord”, legt de organisatie uit.

De festivals zijn in overleg met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en zoeken ook naar andere partijen die willen meedenken en ondersteunen. „Wij willen doorgaan, zodat we ook in de toekomst kunnen dansen, zingen en leren op de dag dat we vrijheid vieren.”

De bevrijdingsfestivals worden elk jaar op 5 mei georganiseerd door zelfstandige organisaties onder de vlag van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Er zijn veertien festivals: één in elke provincie, één in Amsterdam en één in Den Haag. Alle festivals beginnen tegelijk met het ontsteken van het in Wageningen opgehaalde vrijheidsvuur. ’s Middags om 5 voor 5 is het op alle festivals even stil om de vrijheid te gedenken. De Ambassadeurs van de Vrijheid reizen op 5 mei met helikopters langs alle festivals.