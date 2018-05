’Vader Meghan niet naar bruiloft’

Hij vertelt aan de Amerikaanse entertainmentsite dat hij geen slechte bedoelingen had en dat het hem niet zozeer om het geld te doen was. Thomas heeft spijt van zijn actie en zegt dat de plaatjes ’stom’ en ’theatraal’ ogen. Ook laat hij weten dat het bedrijf hem benaderd had, maar dat het bedrag wat hij hiervoor gekregen heeft lang niet in de buurt komt van de honderdduizend pond waarover gespeculeerd wordt.

Thomas, die al jaren geen contact meer heeft met Meghan, zou zijn dochter weggeven. Meghan koos ervoor zowel haar vader als haar moeder een belangrijke rol te geven bij de bruiloft. Haar moeder Doria Ragland brengt de laatste nacht voor de trouwerij met Meghan door en vergezelt haar zaterdag in de auto richting Windsor Castle. Mogelijk brengt Doria haar dochter nu ook naar het altaar.

Daarnaast zegt hij zes dagen geleden een hartaanval te hebben gehad. Hij vertrok eerder uit het ziekenhuis, om bij het huwelijk van Harry en Meghan aanwezig te kunnen zijn, maar ziet daar nu dus vanaf omdat hij zijn dochter en de Koninklijke familie niet in verlegenheid wil brengen.

Wilt u niks missen van hét royaltyhuwelijk van het jaar, klik dan hier.