Musical Haal het doek maar op! keert terug in theaters

De voorstelling vol evergreens van Nederlandse zangers als Willeke Alberti, Rob de Nijs, Ronnie Tober, Ria Volk, Ben Cramer en Boudewijn de Groot ging in januari in première. De musical moest echter half maart worden stopgezet vanwege het coronavirus.

Nu de Nederlandse theaters toch weer beperkt publiek mogen ontvangen, keert het stuk in september terug en wordt de tournee door het land afgemaakt. De cast is grotendeels hetzelfde; Mariska van Kolck, Tony Neef, Jordy van Loon en Willemijn van Holt zullen weer in de musical te zien zijn.

Alleen acteur Dook van Dijck is vanwege andere verplichtingen vervangen door David van den Tempel. De volledige speellijst staat vanaf dinsdagochtend op de website van De Graaf & Cornelissen.