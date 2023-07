Mishandelingszaak Peter Gillis uitgesteld wegens aangifte Nicol

„Onlangs is door het slachtoffer aangifte gedaan in de zaak. Die aangifte vraagt om nader onderzoek. De zitting van 29 augustus is door het OM daarom ingetrokken”, aldus de woordvoerder. De woordvoerder zegt dat er naar gestreefd wordt om de zaak „zo snel mogelijk op zitting te krijgen.” „We hopen dit jaar nog. En anders begin volgend jaar.”

Nicol Kremers, de ex van Peter Gillis, deed onlangs aangifte tegen de vakantieparkenhouder. Daarbij ging het over meerdere gevallen van mishandeling en bedreiging.

Het Openbaar Ministerie had eerder al een zaak tegen de vakantieparkenhouder aangespannen vanwege een 112-melding in mei vorig jaar. Gillis zou Kremers eind mei 2022 hebben aangevallen in zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel. Hij moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen. Gillis zou Kremers onder meer in haar rug en neus hebben gebeten, in haar borsten hebben geknepen en aan haar haren hebben getrokken.