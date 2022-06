Scheiding Kaley Cuoco en tweede echtgenoot definitief

Cuoco en Cook leerden elkaar in 2016 kennen, twee jaar later trouwden zijn op huwelijkse voorwaarden. Hoewel er geen mededelingen zijn gedaan over eventuele financiële overeenkomsten, wordt aangenomen dat het stel geen alimentatie of andere vergoedingen van elkaar te eist. Wel zou Cook, zoon van zakenman en miljardair Scott Cook, eerder hebben aangegeven dat hij een aantal sieraden en ’persoonlijke bezittingen’ terug wil krijgen van Cuoco.

„Ondanks een diepe liefde en veel respect voor elkaar, realiseren we ons dat we uit elkaar gegroeid zijn en we andere wegen willen bewandelen. Er is geen sprake van boosheid of ruzie, integendeel zelfs”, meldden Kaley en Karl toen ze hun scheiding bekend maakten. „We hebben allebei zo veel van onze reis met de wereld gedeeld, dus hoewel we dit deel van ons persoonlijke leven liever privé zouden houden, wilden we uiteindelijk toch de waarheid vertellen.”

Geweldige relaties

Cuoco was eerder getrouwd met Ryan Sweeting, maar dat huwelijk duurde slechts 21 maanden. „Ik ga nooit meer trouwen.„Ik zou wel graag een langdurige relatie of partnerschap willen. Ik geloof in de liefde omdat ik geweldige relaties heb gehad. Ik weet dat ze er zijn”, aldus de actrice in een interview met Glamour eerder dit jaar.

Sinds mei is Kaley aan het daten met acteur Tom Pelphrey, die te zien was als Ben Davis in de serie Ozark. „We hebben elkaar ontmoet bij de première van het laatste seizoen van Ozark. Tom en ik hebben dezelfde manager en zij heeft ons gekoppeld, omdat ze dacht dat we goed bij elkaar zouden passen. Hij kwam binnen, ik hoorde zijn stem en was direct verkocht. Het was liefde op het eerste gezicht, we voelden meteen een connectie. Ik had het gevoel hem mijn hele leven te kennen, maar was daar eerder nog niet klaar voor. Nu wel. We gaan samen een leven opbouwen.”